Hafızlık mezunlar toplantısı yapıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde, mezun hafızlar toplantısının 2'ncisi yapıldı

Hulusi Efendi Erkek Kur´an Kursu Müdürü Aydın Duman yaptığı açıklamada, ”10 yılda 180 hafız mezun veren Kur'an-ı Kerim kursumuzda geleneksel hale gelen mezun hafızlar toplantısının 2'ncisi yapıldı. Büyük bir katılımla gerçekleşen toplantıda 2009 ilk mezunlar ile ara ve 2019 mezunları bir araya geldi. Çok verimli olan toplantımızda tecrübeler, hedefler, kaynaşma ve tavsiyeler paylaşıldı. En önemlisi ise vefa idi. Bu vesileyle Başta Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli heyet Başkan Muhterem Hamid Hamidettin Ateş Efendi başta olmak üzere tüm emeği geçenlerden Rabbim razı olsun diyor şükranlarımızı arz ediyoruz. Allah(cc) Devletimize ve Milletimize zeval vermesin.” ifadelerini kullandı.