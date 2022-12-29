Hafriyat kamyonu bahçeye düştü: 1 yaralı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde rampadan çıkarken kayan hafriyat kamyonu yaklaşık 4 metrelik yükseklikten bahçeye düştü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Pütürge ilçesinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında çalıştığı öğrenilen hafriyat kamyonu, ilçe merkezinde rampadan çıkarken iddiaya göre kayarak 4 metre yükseklikten bir bahçeye devrildi. Kamyon geri kaydığı esnada arkada şans eseri kimse bulunmazken, devrilen kamyonda bulunan sürücü çevredekilerin de yardımı ile araçtan çıkarılarak ambulansla Pütürge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan sürücünün Malatya'ya sevk edildiği öğrenilirken hayati riskinin olmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.