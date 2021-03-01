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Hafriyat taşıyan araçlar denetlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında denetimlerini sürdürüyor.

Hafriyat toprakları ve inşaat yıkıntı atıklarının hafriyat döküm sahası dışında herhangi bir noktaya dökülmemesi için zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.


Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hüseyin Hanbay, hafriyat atıklarının gelişigüzel alanlara dökülmemesi, çevreyi kirletmemesi için ekiplerinin 7/24 esasına göre çalıştığını belirtti. Hanbay, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak hafriyat toprakları ile inşaat yıkıntı atıklarının hafriyat döküm sahasına dökülmesi için denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Denetimlerde hafriyat kamyonlarının hafriyat taşıma izin belgesinin olup olmadığını, izin belgesinde belirtilen bölge dışına döküm yapılıp yapılmadığı ve araç takip sistemi ile alakalı denetim yapmaktayız. Belgelerini ibraz edemeyen ve kaçak döküm yapan araçlara cezai işlem uygulanmaktadır. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak kazı veya inşaat yıkımı yapacak olan firmaların çalışmaları yapacakları alanların bulunduğu ilçe belediyelerinden alacakları izin belgelerinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından almış oldukları hafriyat izin belgesiyle birlikte çalışmalarına başlayabilmekteler” diye konuştu.

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