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Hafta sonu kısıtlaması Malatya'yı sessizliğe bürüdü

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da saat 20.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da saat 20.00'da başlarken, yasağa dakikalar kala işlek caddeler sessizliğe büründü.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs önlemleri kapsamında tüm yurtta ilan edilen hafta sonu kısıtlamaları bugün saat 20.00 itibariyle başladı. İlk gün kısıtlaması 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar sürecek. Kısıtlama Malatya'da polis ekiplerince alınan önlemler ile uygulamaya konuldu. Saatler 20.00'ı gösterdiğinde ekipler tüm önlemleri alarak belirli cadde ve yolları kapatıp vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Kısıtlamadan bazı meslek grupları muaf tutulurken, diğer tüm vatandaşlar 81 ilde 14 saat boyunca evlerinden çıkamayacak.


Hafta sonu kısıtlaması 20.00-10.00 saatleri arasında iki gün boyunca devam edecek.

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