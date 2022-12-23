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Halı saha açılış kurdelesini öğrenciler kesti

Malatya’nın Kale ilçesi Yaygın ilk ve Ortaokulu halı saha açılışının kurdelesini öğrenciler kesti.

Malatya'nın Kale ilçesi Yaygın ilk ve Ortaokulu halı saha açılışının kurdelesini öğrenciler kesti.


Halı saha açılışında konuşan Milli Eğitim İl Müdürü Hatice Özdemir, Yaygın İlk okulu bünyesinde çocukların zihnen ve bedenen gelişimlerine destek olması amacıyla yapılan halı sahanın hayırlı olması temennilerini dile getirdi. Özdemir açılıştan sonra öğrencilerle birlikte halı sahada incelemelerde bulundu.


Öğrenciler ise okullarında halı sahaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

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