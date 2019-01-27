Yazıhan ve Arapgir ilçelerinde yürütülen ‘Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı' projesi kapsamında düzenlenen toplantı ile yetiştiriciler ile istişare edildi.

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından sürdürülen proje kapsamında 2019 yılı bilgilendirme, kuzu tartımları, istişare ve yeni teşvikler ilgili toplantı yapıldı.

Her iki ilçede de yapılan toplantılara Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Proje Lideri Doç. Dr. Zeki Erişir, Yazıhan ve Arapgir Tarım İlçe Müdürleri, ilçe ve birlik teknik personelleri ile yetiştiriciler katıldı.

İlk olarak Yazıhan ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda söz alan Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, amaçlarının daha verimli ve daha kaliteli bir üretim yapılması olduğunu dile getirerek “Bugün Yazıhan ve Arapgir ilçesindeki yetiştiricilerimizle bir araya gelerek 2019 yılı verilerinin doğru alınabilmesi ve küpeleme dağıtımı yapıyoruz. Herkes tartımlarını doğru yapacak, yani mümkün mertebe projenin içeriğinde ki sizin seçilmiş yetiştiriciler olarak sorumluluk ve görevlerinizi yerine getirmeniz adına bizim de sizden isteğimiz bu tür verileri doğru ve düzgün tutmak tutturmak” dedi.

Yazıhan İlçe Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ise bölgelerinde hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olduğunu dile getirerek “Ülkemiz de tarımın içerisinde hayvancılığın değeri tartışılmaz hele özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin meşakkatli ve çok eziyetli” şeklinde konuştu.

Arapgir'de yapılan toplantı da konuşan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise ”Bulunduğumuz coğrafya Anadolu, tabi ki Anadolu'nun da aşı koyun ve keçi. Dolayısıyla merasında, dağında, bağında mutlaka bir yaşam için bir hikaye gerekli” ifadelerine yer verdi.

Proje lideri Doç Dr. Zeki Erişir ise yetiştiricilere Islah projesi hakkında yapmaları gerekenleri genel olarak anlattı. Yazıhan ve Arapgir ıslah projesi Teknik personelleri Ayşegül Karakuş ve Emre Elçi yetiştiricileri sunum yaparak bilgilendirirken, birçok yetiştirici ise kurumlar da yaşadığı sorun ve sıkıntıları dile getirdi.

Çözüm noktasında birebir görüşmeler yapılarak, birlik tarafından konuların takibinin yapılacağı dile getirildi. Programın sonunda ise 2019 yılı birlik takvimi, bilgilendirici broşürler, el kitapçığı ve materyaller dağıtıldı. Toplantı daha sonra toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.