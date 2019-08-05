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Hamamcı'ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Malatya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanlığına seçilen Aziz Hamamcı’ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Malatya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanlığına seçilen Aziz Hamamcı'ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.


Bu kapsamda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ve yönetim kurulu üyeleriyle beraber Malatya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Aziz Hamamcı'yı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.


Ziyarette konuşan MESOB Başkanı Şevket Keskin ile ESKKK Başkanı Ali Evren, Malatya Bakkallar ve Bayiler Odasına seçilen Aziz Hamamcı'ya hayırlı olsun temennisinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

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