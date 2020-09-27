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Hamido'nun karısı vefat etti

Malatya eski Belediye Başkanı, "Hamido" lakaplı Hamit Fendoğlu’nun hanımı Mukaddes Fendoğlu vefat etti.

Malatya eski Belediye Başkanı, "Hamido" lakaplı Hamit Fendoğlu'nun hanımı Mukaddes Fendoğlu vefat etti.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu'nun yengesi ve teyzesi olan Mukaddes Fendoğlu'nun (98), yaşlılığa bağlı hastalık sonucu tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde vefat ettiği bildirildi.


Mukaddes Fendoğlu'nun cenazesinin, 27 Eylül Pazar günü Şehir Mezarlığı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedileceği belirtildi.



Bombalı suikast


Vefat eden Mukaddes Fendoğlu'nun eşi Hamit Fendoğlu (Hamido), Malatya Belediye Başkanlığı görevini yaparken, evlerine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu 17 Nisan 1978'de, gelini ve 2 torunu ile birlikte hayatlarını kaybetmişlerdi.

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