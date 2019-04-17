Hamit Fendoğlu için mevlit okutuldu

Yeni Camii'de ikindi namazını müteakip Fendoğlu ailesi tarafından okutulan Mevlit programına, Hamit Fendoğlu'nun yeğeni ve MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Fendoğlu ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Camide okunan Kur-an'ı Kerim'in ardından İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından dua edildi.

Hamit Fendoğlu Malatya Belediye Başkanı iken evine gönderilen bombalı bir paketin patlatılması sonucu gelini ve 2 torunu ile birlikte öldürülmüştü.