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Hamza Hamzaoğlu: "Futbolda bazen kazdık derken, kaybedebiliyorsunuz"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, uzatmalarda bitime 1-2 dakika kala kaybettikleri tur için üzgün olduklarını söyleyerek, "Futbolda bazen kazdık derken, kaybedebiliyorsunuz" dedi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, uzatmalarda bitime 1-2 dakika kala kaybettikleri tur için üzgün olduklarını söyleyerek, "Futbolda bazen kazdık derken, kaybedebiliyorsunuz" dedi.


Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda sahasında karşılaştığı Galatasaray'a penaltılarla elendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, turu geçen Galatasaray'ı tebrik ederek, "Bugün keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum, sahada ortaya koydukları mücadelen dolayı oyuncularımı da kutluyorum" diye konuştu. Normal süresi 0-0 sona eren ve uzatmalarda buldukları gol ile tura yakın taraf olduklarını belirten Hamzaoğlu, bitime bir iki dakika kala yedikleri gol ve sonrasında penaltılarda elendikleri için üzdün olduklarını dile getirdi. "Futbolda bazen kazdık derken, kaybedebiliyorsunuz" diyen Hamza Hamzaoğlu, "120 dakika çok iyi bir mücadele vardı. Futbolcularım inanılmaz bir mücadele sergiledi, nasıl oynamaları gerekiyorsa, bu oyunu sürdürdüler, mücadele ettiler, pozisyon yakaladılar" şeklinde konuştu.


Türkiye Kupası'nda hedefe gitmek için mücadele ettiklerini belirten Hamzaoğlu, "Eğer yenseydik çok önemli bir rakibi geride bırakacaktık, ama nasip böyleymiş" dedi. Artık ligde bakacaklarını ifade eden Hamza Hamzaoğlu, her iki takımı da mücadeleden dolayı tebrik etti.

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