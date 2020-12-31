Han'dan yeni yıl mesajı

Baro Başkanı Avukat Enver Han,2021 yılının iyi geçmesini içerdiği yeni yıl mesajında, “Yaşamın olduğu yerde umut hep vardır. Yeni bir yıl, yeni bir başlangıç, yeni bir umut demektir. Her yeni yıl, canlanan umutların, özlemlerin, beklentilerin, mutlu yarınların habercisidir. Yeni yılda en çok ihtiyacımız olan şey sağlıklı günlere ulaşmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek korumak ve güçlendirmektir. Her şeyin en iyisine, en güzeline lâyık olan meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Han, “2021 yılı öyle bir yıl olsun ki 2020 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin. Yeni yılın; sağlık, huzur, mutluluk dolu; barış ve kardeşliğin hüküm sürdüğü, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, hepimizi toplumsal huzura daha çok yaklaştıran bir yıl olmasını diliyorum. Malatya Barosu olarak; yeni yılda da adaletin tesisi için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu duygularla kıymetli meslektaşlarımızın ve aziz vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.