“Hanımeller E-Ticaret ile Buluşuyor” eğitimi

TAGEM'in kuruluşunun 30. yılı etkinlikleri kapsamında, Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor” içeriği altında “Hanımeller E-ticaret ile Buluşuyor” başlıklı eğitim iki gün düzenlendi.

Bu eğitim çerçevesinde genel hijyen eğitimi, ürünlerin pazarlamasında ambalajlama ve paketlemenin önemi, e-ticarete giriş, e-ticaret ve web sitesinin kurulumu, girişimcilik, pazarlama ve tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi alanında eğitim verildi. Bu eğitimler sonunda 34 girişimci kadın e-ticaret sertifikası almaya hak kazandı.

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, E-ticaret günümüzün artık bir vazgeçilmesi olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Ticaret artık yerel olmaktan ziyade ulusal olmak zorunda. Biz e-ticaret eğitimi konusunda kendimizi ve kadın çiftçilerimizi geliştirerek onların ulusal ve uluslararası arenada yer almasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor” kapsamında Kayısı Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen “Hanımeller E-Ticaret ile Buluşuyor” eğitim programında “Hijyen eğitimi” konusunda Gıda Yüksek Mühendisi Şule Nur Saçkesen, “Ambalajlama” eğitimi Uzman Kimyager Belgin Çelik, “Video ve Görsel İçerik Üretimi” eğitimi Bilgisayar Yük. Müh. Yahya Altuntaş, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Gazi, “E-Ticaret”, Öğr. Gör. Dilan Aydın “Girişimcilik ve Müşteri İlişkileri Yönetimi” konulu eğitimlerini verdi. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Gazi de, Kayısı Araştırma Enstitüsü'ndeki E-Ticaret eğitiminde, E-Ticaretin uluslararası pazarda olmak için ve sürekli çevrimiçi olması nedeniyle tercih edilmesinin yanında, davranış biliminin önceden tahmin edilmesi ve teknolojik gelişmelerden yararlanılması nedeniyle de önemli olduğunu kaydetti.

Gazi, “Ülkemizdeki mevzuata göre e-ticaret yapmak için şirket kurma şartı aranmamaktadır. Evlerde üretilen malların internetten satışında esnaf muaflığı tanındı. Ayrı bir iş yeri açmadan ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen, makine ve alet kullanmadan oturdukları evlerde imal ettikleri malları, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar esnaf muaflığı kapsamına alındı. Tebliğe göre; “Evlerde kendi el emekleriyle imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri bir iş yeri açmadan satanlar esnaf muaflığından faydalanabilecek” ifadelerini kaydetti.

Gerçek hayatta olan iş fikri, iş ortamını internet ve mobil mecrada düşünen ve hayata geçiren, bu mecralarda mal veya hizmet satmayı düşünen, bunun için şirket kuran ve vergisini ödeyenlerin E-Girişimci olarak nitelendirildiğini aktaran Gazi, E-ticarette başarılı olmak için E-ticarette en çok satış yapılan sektörleri tercih edin, pazarı ve rakiplerinizi iyi tanıyın, hedef kitlenizi belirleyin, akılda kalıcı bir marka adı bulun ve logonuzu tasarlayın, vergi mükellefi olmanız gerektiği için işletmenize uygun şirket kurun, domain ve işletmenize ait sosyal medya hesaplarını alın, e-ticaret sitenizin güvenliğini sağlayın, e-ticaret sitenize güvenilir sanal pos entegre edin” önerilerinde bulundu.

“Sosyal medyayı ihmal etmeyin”

E-ticarette sosyal medyanın da çok önemli olduğunu belirten Gazi, pazarlama ve marka bilinci oluşturma hedeflerine ulaşmak için sosyal medya ağlarında içerik oluşturmanın ve paylaşmanın da günümüz iletişiminde önemli bir nokta olduğunu kaydetti. Gazi, “Sosyal medya ağlarında içerik oluşturmak ve paylaşımda bulunmak; web sitesi trafiğini artırır, site ziyaretlerini alışverişe dönüştürme oranı yüksektir, marka bilinirliğini artırır, marka kimliği oluşturmaya yardımcı olur, hedef kitle ile iletişimi ve etkileşimi geliştirir” dedi.