Hanımınçiftliği - Taştepe viyadüğünde hummalı çalışmalar sürüyor

Sivas Yolu, Battalgazi Yolu, Çöşnük ve Yeni Malatya Stadyumuyla birlikte Elazığ Yoluna bağlanacak olan Kuzey Kuşak Yolu çalışmaları kapsamında yapımına devam edilen Hanımınçiftliği-Taştepe Viyadüğü çalışmaları sürüyor. 115 metre dört açıklıklı, 28 metre yükseklikte ve 30 metre genişliğindeki viyadük çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, viyadüğün yılsonu itibariyle tamamlanacağını ifade etti.

Hanımınçiftliği-Taştepe Viyadüğü ve Kuzey Kuşak Yolu çalışmaları hakkında bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Kuzey Kuşak Yolumuzun Taştepe Mahallesi bağlantı viyadüğünde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızda fore kazıklar tamamlandı. Ayak çalışmaları devam ediyor. Toplamda beş olan ayakların ikisi tamamlandı. Diğer ayakların da tamamlanmasıyla döşeme çalışmalarına başlayacağız. İnşallah yılsonuna kadar viyadüğümüz tamamlanmış olacak. Viyadüğümüz tamamlandığında Sivas Yoluna diğer taraftan Yeşilçam Mahallemiz ve Yeni Malatya Stadı yoluna bağlanmış olacak” dedi.

“Rahat, konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım artellerine kavuşuyoruz”

Yeni yapılan kuşak yollarıyla birlikte Malatya'da trafik ve ulaşım anlamında problemlere büyük ölçüde neşter vurulduğunu ifade eden Başkan Gürkan, “Taştepe Viyadüğü diye tabir ettiğimiz Battalgazi yoluna bağlanan viyadüğümüzün çalışmalarını yerinde inceledik. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Kuzey Kuşak Yolu sürecindeki kamulaştırma çalışmalarımız bitmek üzere. %95'lik kamulaştırma kısmı tamamlandı. İnşallah geriye kalan %5'lik kısmını da bir ay içerisinde neticelendireceğiz ve akabinde viyadüğümüzü yılsonuna kadar tamamlamış olacağız. İlk etapta Battalgazi yoluyla Sivas Yolu bağlantısı olacak. Akabinde Çöşnük ve Yeni Malatya Stadının olduğu alana gidecek bir güzergâh planladık. Aynı zamanda mevcut Elazığ yoluna, Yeni Malatya Stadı ve Üniversite yolundaki yoğunluğun önüne geçmek amacıyla yolun stadyumdan Elazığ yoluna bağlanması amaçlanmaktadır. Hemen alt bölgeden de Kuzey Çevre Yolunun geçmesiyle de Malatya'daki ulaşım ve trafik problemine önemli ölçüde neşter vurulacaktır diye düşünüyorum.

Diğer taraftan da Güney Kuşak Yolundaki çalışmalarımızda yoğun bir şekilde devam ediyor. Kuzey Çevre Yolundaki çalışmaları da bizzat yakinen takip ediyoruz. Ödenek noktasındaki sorunların ortadan kalkması için gerekli mercilerle ve bakanlarımızla görüşüyoruz. Şuanda Kuzey Çevre Yolundaki çalışmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor. 2022 yılının sonunda bütün yapılan yollar açıldığında Malatya'daki ulaşım ve trafik sorunu asgariye inecektir diye düşünüyorum. Daha konforlu, rahat, hızlı ve güvenli ulaşım arterlerine kavuşacağız. Viyadüğümüzde fore kazık çalışmaları tamamlanmış ve köprü ayaklarının gün yüzüne çıkması için çalışmalar devam ediyor. Viyadüğümüzün tamamlanmasıyla tretuvar ve sanat yapılarıyla birlikte Battalgazi yoluna bağlanacaktır. İkinci etapta da stadyum yoluna bağlanması için çalışmalarımız devam edecektir. Çalışmalarımızın memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.