Hansel ve Gretel'in orman maceraları oyunu büyük başarı yakaladı

Dünyaca ünlü Hansel ve Gretel masalı Malatya'da çocuklarla buluştu. Tiyatro Ekibi her seans sonunda izleyiciler tarafından yoğun ilgi ile karşılaştı.

Oyunun yazarı ve başrol oyuncusu İpek Doğru, "Oyunda amacımıza ulaşmak ve sanatseverlerin övgüsünü almış olmak bizleri çok mutlu etti. Hem çocukları eğlendirmek hem de önemli mesajlar vermek bizim önceliğimizdi. Bunu başarmış olmak çok gurur verici. İzleyicilere çok güzel anılar bırakacağımızı belirtmiştik ve başardığımıza inanıyorum. İzleyenlerin başka oyununuz olursa lütfen bize haber verin demeleri beni ve ekip arkadaşlarımı çok gururlandırdı. Başta katılım sağlayan bize destek olan herkese ve sanata gönül vermiş değerli ekip arkadaşlarım Eser Gündüz, İbrahim Ertüzün, Buse Yılmaz, Furkan Yumru Tepe ve Çağatay Avcu 'ya çok teşekkür ederim" dedi.

Doğru Sahne Tiyatro ekibinin yeni oyunlarla izleyici ile buluşması için heyecanla beklendiği konusunda yoğun talep olduğu görülürken, Hansel ve Gretel'in Orman Maceraları Tiyatro oyununun tekrar sahnelenmesi ise merak konusu oldu.