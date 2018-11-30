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Hapis cezası kesinleşen El Kaide'li tutuklandı

Terör örgütü El-Kaide üyeliği suçu nedeniyle 6 yıl hapis cezası verilen şahıs, Malatya’da jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terör örgütü El-Kaide üyeliği suçu nedeniyle 6 yıl hapis cezası verilen şahıs, Malatya'da jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


2010 yılında Gaziantep'te yapılan eş zamanlı baskınlarda El-Kaide üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, Malatya 3.Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış ve 2014 yılında davada kararlar çıkmıştı.


Sanıklar 6 ile 9 yıl arasında cezalara çarptırılırken, karar temyiz için üst mahkemeye gönderilmişti. Yerel mahkemenin verdiği kararların onanmasının ardından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Fikret Palancı, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene Mahallesi'ndeki evinde jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan Palancı, tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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