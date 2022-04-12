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Hareketleri Türkiye Şampiyonasına katılmak için yaptılar

Malatya’da Minikler ve Yıldızlar Karete il seçmeleri yapılarak, sporcular hareketleri Türkiye Şampiyonasına katılmak için yaptılar.

Malatya'da Minikler ve Yıldızlar Karete il seçmeleri yapılarak, sporcular hareketleri Türkiye Şampiyonasına katılmak için yaptılar.


Minikler ve Yıldızlar Karete Malatya İl Seçmeleri, Merkez Kapalı Spor Salonu Karete antrenman salonunda yapıldı. 100 civarında sporcunun katıldığı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular, Sivas'ta 19-24 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.


Minikler ve Yıldızlar Karete Malatya İl Seçmeleri sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

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