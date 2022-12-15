Hasan Özer: "İçerdeki galibiyet hasretine biran önce son vermek zorundayız"

Spor Toto 1. Lig'de bu hafta sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor. Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Hasan Özer nezaretinde çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, sahalarında oynayacakları karşılaşmadan galip gelerek iç sahada kazanamama şansızlığını da kırmak istiyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Hasan Özer, Keçiörengücü'nün iyi savunma yapan ve iyi hücuma çıkan etkili oyunculara sahip bir takım olduğunu kaydetti. Özer, ligde henüz iç saha galibiyetlerinin bulunmadığını hatırlattı. İç saha karşılaşmalarında iyi oynamalarına rağmen 3 puanı alamama şansızlıklarının olduğunu belirten Hasan Özer, “Hem taraftarlarımızı hem de camiamızı üzdük. Önümüzde Keçiörengücü maçı var. Rakibimiz iyi savunma yapan, iyi hücuma çıkan etkili oyunculara sahip bir takım. Bizde evimizde bugüne kadar kazanamadık. İyi oynamamıza rağmen bazı maçlarda 3 puanı alma şansımız olmadı. Hem taraftarlarımızı hem de camiamızı üzdük. İçerdeki galibiyet hasretine biran önce son vermek zorundayız. O yüzden önemli ve zor bir maç. Çünkü Keçiörengücü geçen sene küme düşmemeye oynarken bu sene Play Off'a oynuyor. Şuan 4. sıradalar. İyi oyuncuları var. Ama bizde içerde artık galip gelmek zorundayız. Bu maçı aldıktan sonra da Denizlispor maçına bakacağız” dedi.

Samsunspor maçında da 85. dakikaya kadar 1-0 önde olmalarına rağmen karşılaşmadan beraberlik ile ayrıldıkları içinde üzgün olduklarını ifade eden Özer, “Samsunspor şampiyonluğa oynayan bir takım, kolay değil. Bizim de durumumuz zaten ortada. Ondan önceki Tuzlaspor maçında da aynı şeyleri yaşadık. Yine karşı karşıya kaçırdığımız pozisyonlar var. Ama 3 puanı iki maçta da alamadık. Kağıt üzerinde bakıldığında son iki deplasmanda alınan 1'er puanlar çok değerli diye düşünüyorum. Hatta Samsunspor'un hocası ‘1 puanla şampiyonluğu alabiliriz' diye düşünürken, biz aldığımız 1 puana ne yazık ki sevinemiyoruz. Çünkü bizim alt sıralardan kurtulmak için daha çok puana ihtiyacımız var. Çok iyi mücadele veren oyuncularımı yürekten kutluyorum. Aynı mücadeleyi verdikten sonra kolay kaybeden bir takım hiçbir zaman olmayacağız. Biz sonuna kadar savaşmaya mücadele etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılan Rahman Buğra'yı yaşadığı sakatlığı nedeniyle riske etmek istemediğini de söyleyen Özer, “Buğra'yı sakatlığından dolayı Samsunspor maçında riske etmek istemedik. Buğrasız çıktık ama onun yerine çıkan oyuncular ellerinden gelen bütün mücadeleyi verdi. Keşke bizimle olabilseydi ama kısmet olmadı. Bizim her oyuncuya ihtiyacımı var. İsim isim gitmeye gerek yok. Biz zor durumdayız. Sıkıntılar yaşıyoruz. Problemlerimiz var. Aile içerisinde bazen sıkıntılar oluyor. Gayet doğal şekilde. Maddi sıkıntılar yaşayan bir tek Malatyaspor değil. Bir sürü kulüp şuan maddi sıkıntılar içerisinde yaşıyor. Bu problemler içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Spor Toto 1. Ligi'nin 18. Haftasında Cumartesi saat 16.00'da oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü karşılaşmasını Adana bölgesi hakemlerinden Tarık Güldal yönetecek.