"Hasarlı bina çöktü" ihbarı polisi alarma geçirdi

Malatya'da depremlerde hasar alan ve daha önce bir bölümünde göçme meydana gelen 4 katlı bir binanın çöktüğü ihbarı polisi alarma geçirdi.

Battalgazi ilçesine bağlı Kırçuval Mahallesi İstanbulluoğlu Sokak'ta bulunan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldıktan sonra boşaltılan 4 katlı bir binanın çöktüğü ihbarı polisi alarma geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kısa sürede olay yerine intikal eden ekiplere sokak sakini, binadan sesler geldiğini ve korktuklarından dolayı ihbarda bulunduklarını belirtti.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri herhangi bir olaya rastlamazken, vatandaşlara hasarlı binalara girmemesi konusunda uyarıda bulundu.