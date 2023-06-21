İhlas Haber Ajansı

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Hasarlı kerpiç evde göçük meydana geldi

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde depremlerde hasar alan iki katlı kerpiç bir evde göçük meydana geldi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremlerde hasar alan iki katlı kerpiç bir evde göçük meydana geldi.


Olay, 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde hasar aldıktan sonra boşaltılan iki katlı kerpiç bir evde göçük meydana geldi.


Gürültü ile meydana gelen göçük sonrası ihbar üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede göçük altında kalan kimsenin olmadığını belilerken, evin etrafına güvenlik şeridi çekildi.

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