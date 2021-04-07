Hasırcılar Mahallesi'nin asfalt sorunu çözülüyor

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ‘Kırsalda asfaltsız yol kalmayacak' hedefiyle çıktığı bu yolda dur durak bilmeden çalışmalarını sürdüren Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, Hasırcılar Mahallesinde toplam 10 kilometrelik sathi kaplama asfalt çalışmalarına başladı.

‘Yol medeniyettir, Yol hayattır' sözünün en güzel örneklerini Battalgazi'de ortaya koymak için çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi, genel yol çalışmaları kapsamında Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla 150 milyonun üzerinde bir yatırımı ilçeyle buluştururken, 2021 yılı programında yer alan kırsal mahallelerde de sathi kaplama asfalt çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Daha yaşanılabilir bir Battalgazi hedefi doğrultusunda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ayrım yapmadan yol yapım çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hasırcılar mahallesinde toplam 10 kilometrelik alanda 1.kat sathi kaplama asfalt öncesi temel hazırlık çalışmalarına başladı. Yoğun şekilde sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşılırken, ekiplerin sathi kaplama asfaltlama çalışmalarına da kısa süre içinde başlayacağı belirtildi.

Güder'e hizmet teşekkürü

Hasırcılar Mahallesi'nde 56 yıldır ikamet eden Abdulkadir Değer isimli bir vatandaş, çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ileterek, “56 yıldır bu mahallede ikamet ediyorum. 2019 yılından bu yana mahallemize, güzel hizmetler alıyoruz. Bu hizmet bizim için geliyor. Bu hizmet başka nerede var. Bundan iyi hizmet mi olur. Muhtarımıza bir kere söyledik, oda başkanımıza iletti ve yol sorunumuz hemen çözülüyor. Eskiden buralar çamur içindeydi. Kendi evimize dahi zor giriyorduk. Şimdi dört dörtlük olacak. Belediye Başkanımız Osman Güder'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanıma sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Başkanımız sürekli bizim mahallemize geliyor. Bizleri ziyaret ediyor. Allah kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Battalgazi'de hiçbir sorun çözümsüz kalmıyor”

Battalgazi Belediyesi'nin hiçbir sorunu çözümsüz bırakmadığını ifade eden Hasırcılar Muhtarı Mustafa Güllü, “Battalgazi Belediyemiz hiçbir sorunumuzu çözümsüz bırakmıyor. Ne sorunumuz varsa iletiyoruz ve anından sorunumuz çözüme kavuşuyor. Allah razı olsun. Mahallemizin asfalt sorunu vardı. Başkanımıza konuyu birkaç gün önce illettim ve ekipler bugün çalışmalara başladı. 10 kilometrelik bir sathi kaplama yapılacak ve ekipler çok hızlı çalışıyor. Emeği geçen başta Belediye Başkanı Osman Güder'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.