İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastane bahçesindeki yılan korkuttu

Malatya’da hastane bahçesindeki yılan kısa süreli paniğe neden oldu.

Malatya'da hastane bahçesindeki yılan kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye görevlilerince yakalanan yılan doğaya salındı.


Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde yılan görenler, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye görevlileri, yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Boyu 1 metreden uzun olan yılan, kullanılan özel ekipmanla yakalandı. Yılanı fileye koyan itfaiye erleri, daha sonra dağlık alana götürerek doğaya saldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.