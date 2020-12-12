Hastane yangınında elektrik kontağı şüphesi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan ve 14 hastanın tahliyesine neden olan yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk hastanın yoğun bakımında çıkan yangının sebebinin henüz kesinleşmediğini ama inceleme yapan ekiplerin ise elektrik kontağından şüphelendiğini belirtti. Aktürk, "11 Aralık günü saat 14.45 sıralarında Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü Koroner Yoğun Bakım Servisimizde meydana gelen yangın, itfaiyenin ön değerlendirmesine göre elektrik aksamından çıktığı düşünülüyor. Yangın soncunda bir hastamızda hafif düzeyde yanık oluşmuş, 14 hasta tahliye edilerek hastanemizdeki diğer yoğun bakım servislerine ve Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevki yapılmıştır” dedi.

Öte yandan, hastanede çıkan yangının sorumluları ile ilgili başlatılan idari soruşturmanın da sürdürüldüğü öğrenildi.