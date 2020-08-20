Hastane yönetimi hastanedeki beklemelerde anlayış istendi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, hastanede Covid-19 nedeniyle yoğunlaşma olmasından dolayı bekleme süresinin artabildiği bu nedenle vatandaşlardan anlayış beklediklerini bildirerek, “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı doktorlarımızdan hemşirelerimize, temizlik personelimizden diğer tüm sağlık çalışanlarımıza kadar tüm personelimiz koordineli ve birlik içerisinde takdire şayan fedakarlık gösteriyor, riskli bir dönemde olmamıza rağmen hepsi görevlerinin başında fedakarca çalışıyor. Sağlık çalışanlarımız bu mücadelede ter dökerken, maskelerinin izi yüzlerinde yer etmiş bir şeklide maskeleri altında nefes alıp vermekte zorlanırken efekte olup evlerine, ebeveynlerine, çocuklarına, çevresine bulaştırma korkusu var; pozitif çıkan mesai arkadaşımızı duyduğumuzda hüzünlerimiz var; bir hastamızın şifa bulmasıyla unuttuğumuz yorgunluklarımız var. Tüm bunlara karşı siz kıymetli Malatyalı hemşehrilerimizden de tek bir isteğimiz var: Korona virüs mücadelemizde bize destek olun" ifadelerini kullandı.

Aktürk, “Bu süreçte hastanemiz Acil Servis ve Pandemi Polikliniğinde günün belli saatlerinde yoğunlaşma olmakta vatandaşlarımızın bekleme süreleri artabilmektedir bu konuda hastanemize başvuran siz kıymetli hemşerilerimizden anlayış ve hoşgörü bekliyoruz. Maske takın, sosyal mesafenizi koruyun, el hijyeninize dikkat edin ve zorunlu olmadıkça evlerinizden dışarı çıkmayın. Hayatın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Bu sorunun cevabı tedbirlere uymakta. Başarabiliriz! Korona virüse karşı tedbirleri elden bırakmayın” şeklinde açıklamasını tamamladı.