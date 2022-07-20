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Hastanede daha iyi hizmet için çaba

Malatya’nın yeni İl Sağlık Müdürü Dr.

Malatya'nın yeni İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek hastane hizmetlerinin ele alındığı “Hastane Değerlendirme Toplantısı” düzenledi.


Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk başkanlığında düzenlenen toplantıya, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi idarecileri ve birim sorumluları katıldı. Toplantıda, sağlık tesislerinde sunulan hizmetlerin kalitesinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik sunumlar yapılarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.


Hastanede daha iyi hizmet verilmesi için düzenlenen değerlendirme toplantısı soru cevap ile sona erdi.

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