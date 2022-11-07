Hastanede gerçeği aratmayan tatbikat

Malatya Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde gerçekleştirilen Afet Tatbikatı ve Tahliye Yangın Tatbikatı gerçeği aratmadı.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde, Afet Farkındalık Eğitimi, Acil Yönetim Eğitimi, Acil Afet Masa başı Tatbikatı ve Tesis Tahliye Yangın Tatbikatı öncesi görevliler plan yaptı. Yapılan plan çerçevesinde, afet esnasında hastaların tahliyesi, çıkabilecek muhtemel yangına nasıl müdahale edileceği konusunda görevlilere uygulamalı olarak anlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Servis ekipleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye eğitim ekibi, Ulusal Medikal Kurtarma ve Arama Ekibi (UMKE), Acil ve Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat programı başarıyla tamamlandı.