Hastanedeki silahlı kavgaya 5 tutuklama

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Malatya'da dün akşam saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin polis ekipleri tarafından yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişinin savcılık sorguları tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi

Cuma günü akşam saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş silahların da kullanıldığı kavgada taraflar birbirlerine hastane önünde ateş açması neticesinde hastane giriş kapısına ve bazı camlara kurşun isabet etmişti. Olayın ardından polis ekiplerince olaya karıştıkları belirlenen şahıslar kullanılan suç aletleri ile birlikte gözaltına alınmıştı.