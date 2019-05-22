İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Havalandırma boşluğuna düşen kuşu itfaiye kurtardı

Malatya’da havalandırma boşluğuna düşen ebabil kuşu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Malatya'da havalandırma boşluğuna düşen ebabil kuşu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İpek Caddesi üzerinde bir binanın havalandırma boşluğunda ebabil kuşunun sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğuna düşen çaresiz kuşu bulunduğu yerden çıkararak doğaya saldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.