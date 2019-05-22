Havalandırma boşluğuna düşen kuşu itfaiye kurtardı

Malatya'da havalandırma boşluğuna düşen ebabil kuşu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İpek Caddesi üzerinde bir binanın havalandırma boşluğunda ebabil kuşunun sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğuna düşen çaresiz kuşu bulunduğu yerden çıkararak doğaya saldı.