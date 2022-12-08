Havalı tabanca ile eniştesini vurdu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde aile arasında çıkan tartışmada kayınbiraderleri eniştelerini havalı tabanca ile vurdu.

Olay, 21.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen M.Y. ile kayınbiraderleri C.D. ve E.D. Güz Sokak içerisinde karşılaştı. Karşılaşmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda C.D. havalı tabanca ile eniştesi M.Y.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu isabet alan M.Y. yaralanırken, iki kardeş bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Y.'nin eşi polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde M.Y.'nin kendine şiddet uygulaması nedeniyle kardeşlerinin olayı gerçekleştirdiğini belirttiği öğrenilirken, C.D. ve E.D. olaydan bir saat sonra suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.