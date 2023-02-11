Hayat kurtarırken yaralanan hassas burun 'Sıla' tekrar görev başında

Malatya'da 12 kişinin kurtarılmasına yardım eden Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Doğal Afet Kurtarma Taburunda görevli “Sıla” isimli arama kurtarma köpeği yaralandı. Ayakları yaralanan “Sıla” tedavisinin bitmesiyle tekrar görevine başladı.

Türkiye, "yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmalarına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Doğal Afet Kurtarma Taburunda görevli “Sıla” isimli arama kurtarma köpeği de 12 vatandaşın yerini tespit ederek sağ kurtarılmasında büyük rol oynadı. Faaliyetler sırasına ayakları yaralanan “Sıla” tedavi edildi. Tedavisinin biten arama kurtarma köpeği görevine kaldığı yerden tekrar başladı.

Arama kurtarma köpeğinin tedavisini yapan Veteriner Hekim Cemal Aldemir, "Bugün çok büyük kahramanlıklara imza atan Sıla ile beraberiz. Depremde bizler için buralara gelen ve çok büyük mücadeleler veren köpeklerimiz için tedavileri için buradayım. Sıla depremde göçük altında kalmış 12 tane cana ulaşmıştır. Bu 12 cana ulaşırken, ayağına almış olduğu cam ve demirlerden kaynaklı yaralara aldanmadan mücadelesine devam etmiş. Sıla'ya ve onun buraya gelmesinde katkısı olan Türk Silahlı Kuvvetlerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varlar. Sıla'ya ve askerimize çok büyük minnet borçluyuz" dedi.