Hayati Palancı ile 1 yıllık imza

Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de takımı şampiyon yaparak lige çıkaran teknik direktör Hayati Palancı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sivil yönetime devrinden sonra transfer çalışmalarına başlayan turuncu yeşilli yönetim, ilk iş olarak teknik adam sorununu çözdü.

Orhan Barman başkanlığındaki yönetim takımı şampiyon yapan Hayati Palancı ile ilk görüşmesinden sonuç alamayınca devreye Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar girmiş, onun girişimleri sonucu tecrübeli hocayla yeniden anlaşmaya varılmıştı.

Palancı ile dün ilk toplantısını gerçekleştiren yönetim kurulu, toplantı sonrasında başarılı hocayla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübüyle yeniden anlaştığı için mutlu olduğunu belirten Palancı, “Geçen sezon burada güzel bir hikaye yazdığımıza inanıyorum. Bu hikayeye yeni bir sayfa daha eklemek için kulübümüzle yeniden anlaşmaya vardık. Belediye başkanımız Mehmet Çınar ve yönetim kurulumuza teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.