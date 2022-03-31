“Hayatlarımız Sallanmasın'' isimli tiyatro oyunu Malatya'da sahnelendi

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından organize edilen “Hayatlarımız Sallanmasın” isimli tiyatro oyunu Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

Merve Bekmezci Aslan'ın yazıp yönettiği, Adem Güngör, Aysu Dokur, Akif Söylemez ve Şükran Kaya'nın rol aldığı “ Hayatlarımız Sallanmasın” isimli tiyatro oyunu, bir ailenin ve bir bireyin afet anında ve sonrasında başlarına gelebilecek durumları ve bu durumlar karşısında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgiler aktarıldı.