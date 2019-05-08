Hayır Çarşısı yoksulların ihtiyaçlarını gideriyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Güder, Hayır Çarşısı'nda ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, “Belediye olarak, fakirimize sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için Hayır Çarşısı'nın önemine dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkanı olduğu dönemde Hayır Çarşısı'nı kuran Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek, “Belediye olarak, fakirimize sahip çıkmamız gerekiyor. İnsanlar arasındaki maddi, manevi akışı sağlamamız gerekiyor. Özellikle maddi anlamda Battalgazi bölgemizde bulunan fakir insanımıza sahip çıkmak adına, bu Hayır Çarşısı kurulmuş oldu. Belediyemiz ve buradaki arkadaşlarımız tarafından ihtiyaç sahipleri belirlenmekte ve ihtiyaç sahiplerine kartlar verilerek burada ihtiyaç sahibi olan insanların gerek de gıda ihtiyaçlarını karşılama, gerek temizlik maddeleri olsun, gerek giyim eşyaları olsun, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışını burada yerleştirme adına olsun, uygulama adına olsun, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buradaki giderleri karşılama adına gerek belediyemiz olsun, gerek bağış yapan vatandaşlarımız olsun, onlarla beraber ihtiyaçları temin etme yoluna gidiyoruz. İnşallah fakirimizin, garibimizin, gurabamızın azaldığı bir dünya, bir Malatya ve bir Battalgazi olmasını özellikle bu Ramazan'da diliyorum. Biz hep beraber Battalgazi olarak, Malatya olarak, Türkiye olarak, sosyal barışı ve insanlar arasındaki denge farkını ortadan kaldırırsak, inanıyoruz ki daha güzel ve mutlu bir ortam insanlarımız için sağlamış olacağız” diye konuştu.