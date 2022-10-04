Hayvan barınağı misafirlerini ağırladı

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Barınağı minik ziyaretçileriyle doldu taştı.

Artan nüfus ve ekolojik sistem değişikliği nedeniyle var oldukları Dünya da yaşam alanları küçülen hayvanların daha iyi şartlarda yaşayabilmelerine dikkat çekmek için kutlanan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hayvan Barınağında bir program düzenlendi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Umut Yalçın, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hanifi Acar, Üniversite Mahallesi Muhtarı Esra Polat, şube müdürleri ile öğrenciler ve velileri katıldı.

Düzenlenen programdan dolayı mutluluğunu dile getiren Üniversite Mahallesi Muhtarı Esra Polat, “Bu bir farkındalık günü. Bu farkındalık gününü Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevine geldiği günden bugüne gösterdiği hassasiyet ve duyarlılığından dolayı Hanifi Acar beye teşekkür ediyorum. Yapmak istediğimiz projelerde öncelikle Sayın Başkanımız ve diğer yetkililer her zaman destek ve duyarlılık göstererek yanımızda olmuşlardır” dedi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan severlerle bir arada olduklarını belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hanifi Acar da, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak 130 dönüm alan üzerinde bulunan 3 bin 260 metrekare kapalı alana sahip olan toplamda 400'den fazla sokak hayvanına hizmet edebilecek kapasitede modern bir barınağa sahibiz. Amacımız burada sokak hayvanlarımızın rehabilitasyonunu sağlamak. Sokakta sahipsiz hayvanlara burada gerekli bakım ve tedavilerini yapmaktır. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde bir farkındalık olması amacıyla buradayız. Sadece bir gün değil Büyükşehir Belediyesi olarak her gün sokak hayvanlarımızın canlarını korumaya ve beslenmelerini sağlamaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak hayvanların yoğun olarak bulunduğu 25 ayrı noktada hayvanları besleme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca barınağımızda sahiplendirme çalışmaları da yapmaktayız. Barınağımızda canla başla çalışan bütün personellerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bize vermiş olduğu desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürümüze, Jandarmamıza ve Polis ekiplerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük ise, “Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanmakta. Öğrenci kardeşlerimizden üç ricam olacak. Birincisi bütün hayvanları sevmenizi istiyorum. İkinci olarak biz bu hayvanların yaşam alanlarını ve hayvanları koruyacağız. Son olarak ileride büyüdüğünüz zaman sizleri hayvan koruyucusu olarak görmek istiyorum. Bu konudaki hassasiyetinden dolayı Büyükşehir Belediyemize, Belediye Başkanımıza, Daire Başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nüz kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından programa katılan öğrenciler barınağı gezerek barınakta bulunan hayvanlara yiyecek verdiler.

Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Umut Yalçın, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hanifi Acar, Üniversite Mahallesi Muhtarı Esra Polat Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan mama, mama kapları, boyama kitapları ile çeşitli hediyeleri öğrencilere dağıttılar.