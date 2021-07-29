Hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı: 2 gözaltı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çalınan büyükbaş hayvanlar jandarmanın özverili çalışması sonucu Sivas'ın Kangal ilçesinde bulundu. Jandarma ekipleri 2 kişiyi gözaltına alırken, hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Doğanşehir ilçesi Hudut Mahallesi'nde, bir şahsın ahırından 4 adet büyükbaş hayvan çalındığı bilgisi alındı. Olayın aydınlatılması ve şüpheli şahısların yakalanması için Malatya İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından yapılan detaylı araştırma sonucunda, Doğanşehir ilçesinde kamera görüntüleri incelendi. Teknik, fiziki ve istihbarı çalışmalar neticesinde 2 şahsın kapalı kasa transit marka araç ile hayvanları çaldıkları tespit edildi. Hayvan hırsızları Sivas'ın Kangal ilçesinde yakalandı. Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli gözaltına alındı. Çalınan hayvanlar sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.