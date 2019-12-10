Hayvan üreticileri yem desteği bekliyor

Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, tarım ve hayvancılık alanında kendi kendine yeten ülkeler sıralamasında üst seviyelerde yer alan Türkiye'nin artan yem maliyetleri nedeniyle sıralamada düşüş yaşadığını belirterek, üreticiye yem desteği verilmesi konusunda çağrıda bulundu. Aksi durumda bin bir emekle yetiştirilen küçük ve büyükbaş hayvancığın artan girdi maliyetleri nedeniyle bitme aşamasına geleceğini savunan Kırma, "Yıllarca geçimini besicilikten sağlayan üreticiler, son yıllarda getirilen canlı ithal hayvanlar nedeniyle de çok zor duruma düşmüş vaziyette. Rekabet edemeyecek duruma gelen üreticiler şu günlerde kara kara düşünürken, bakanlıktan yemlerdeki artan girdilere çare bulunmasını istiyorlar" dedi.

"İthal hayvan getirileceğine yem desteği verilsin"

Devletin yem konusuna el etması gerektiğini vurgulayan "Biz üreticilere ucuz yem temin edilmesi gerekiyor. İthal hayvan getirileceğine kendi üreticilerimize destekler verilerek ayağa kaldırılmaları gerekiyor. Üreticilerimiz ülke ekonomisine yüzde yüz katkı yaparken ithal ette ise paramız yani milli sermayemiz dışarıya gidiyor" ifadelerini kullandı.

Büyükbaş hayvan sahiplerinden Miraç Erkan ise, yem fiyatının yüksekliğinden yakınarak, "İthal hayvanlar yüzünden rekabet edemeyecek duruma geldik. Yem fiyatı çok pahalı. Devletimizden bizlere yem konusunda sahip çıkmasını istiyoruz. Bu şartlarda besicilik yapmamız çok zor. Böyle giderse hayvanlarımızı ve toprağımızı satıp biz de şehre göç etmek durumunda kalacağız. Dayanacak gücümüz kalmadı. İthal edilen canlı hayvanlar sadece günü kurtarır. Hayvancılığın bitmemesi için acilen küçük üreticilere destekler yanında ucuz yem sağlanması gerekiyor. Bizler üretelim, bizler satalım ve bizler kazanalım. İthal hayvan getirilerek dövizimiz yurt dışına gitmesin Yem ucuz olduğu takdirde hem üretici maliyeti düşürecek hem de tüketici ucuz et yiyecektir" diye konuştu.