Hayvancılık Kuluncak ilçesinde masaya yatırıldı

İlgili kurum temsilcilerinin ve yetiştiricilerin katıldığı toplantıda ilk olarak konuşan Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, Kuluncak'ta toplanmalarının amacının sorun ve sıkıntıları yerinde tespit etmek ve sorunların çözülmesi noktasında yetiştiricileri bilgilendirmek olduğunu söyledi. Hayvan hastalıkları ile ilgili teknik personeller Veteriner Hekim Elif Sarı ve Ziraat Mühendisi Emre Elçi'nin de hazır bulunduğunu belirten Akın, "Arkadaşlarımızla birlikte burada sizlerin sorun ve sıkıntılarını özellikle aşılama, küpeleme, yemleme, parazitle mücadele gibi sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerine yer verdi. Küçükbaş hayvancılığın önemli özelliğinin doğal ve organik olması olduğunu kaydeden Akın, “Biz bunlarla alakalı çalışmalarımızı da yaptık, Malatya'da yüzde 50 et üretim ve tüketimini arttırdık. Bizler her zaman yetiştiricilerimizin yanında olmak zorundayız. Bütün kurum ve kuruluşlar sorun ve sıkıntılarınızı çözmek zorundadır ama sizde bilinçli olacaksınız. Sadece sözlü değil yazılı talepleriniz olacak ve bizlerde bu taleplerinizin takipçisi olacağız. Bu ve benzer sorunları el birliğiyle çözüme kavuşturacağız” dedi.

Daha sonra söz alan Kuluncak Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Şahin ise Kuluncak'ın ekonomik ve coğrafi yapısına baktıklarında hayvancılığa müsait bir arazi yapısının olduğunu dile getirerek “Gün geçtikçe de ilçemizde küçükbaş olsun, büyükbaş hayvancılıkla ilgilenen vatandaşlarımızın sayılarının arttığını söyleyebiliriz. Bizde Kuluncak Belediyesi olarak sizlerin her zaman yanınızdayız” şeklinde konuştu. Şahin, hayvanların yaz aylarında su sıkıntısının giderilmesi adına sulak yardımı, arazi yollarının yapılması gibi konularda her zaman yardımda bulunacaklarını dile getirerek “Ben tekrar başkanımıza hoş geldiniz diyor ilçemizde yapılan bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Kuluncak İlçe Tarım Müdürü Mesut Cem Karaca'da tarım ve hayvancılığın ülkede en önemli unsurlardan biri olduğunu dile getirerek “Tarım da tarla tarımı, hayvancılıkta ise de küçükbaş hayvancılık en önemli unsurlardan biridir. Ülkemiz de bunların arttırılması ve geliştirilmesi, ülke ekonomimiz içinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Biz ilçe müdürlüğümüz olarak bakanlığımızın talimatında ki işlemleri yerine getiriyoruz” diye konuştu.

Programın sonunda toplantıya katılan yetiştiricilere 2019 yılı birlik takvimi, broşür, el kitapçığı ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı.