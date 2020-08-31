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Hazine arazisine kaçak kenevir eken 3 kişi gözaltına alındı

Malatya’da hazine arazisine uyuşturucu madde ekimi yapan üç şüpheli jandarmanın operasyonu ile gözaltına alındı.

Malatya'da hazine arazisine uyuşturucu madde ekimi yapan üç şüpheli jandarmanın operasyonu ile gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Duranlar Mahallesinde hazine arazisine uyuşturucu madde ekimi yapıldığı istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon için harekete geçti. Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda hazine arazisine ekili bin 460 kök kenevir maddesi ele geçirildi.


Olayın şüphelisi 3 kişi ise gözaltına alındı.

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