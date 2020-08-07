İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hazine arazisine kaçak kenevir ekti

Malatya’da, Hazine arazisine kaçak olarak ekilmiş 11 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

Malatya'da, Hazine arazisine kaçak olarak ekilmiş 11 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya merkez ilçe Battalgazi'de Jandarmanın yaptığı çalışmada, Hazine arazisine kaçak olarak ekilmiş 11 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Uyuşturucu yapımında kullanılan hint kenevirleri imha edilecek.


Jandarmanın olayla ilgili bir zanlıyı gözaltına aldığı belirtilirken, tahkikatın sürdürüldüğü aktarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.