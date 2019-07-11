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Hazırlık maçı: Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - Rapid Bükreş: 2

Evkur Yeni Malatyaspor Bolu kampındaki ikinci hazırlık maçında Romanya Ligi takımlarından Rapid Bükreş’e 2-0 mağlup oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor Bolu kampındaki ikinci hazırlık maçında Romanya Ligi takımlarından Rapid Bükreş'e 2-0 mağlup oldu.


UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçında 25 Temmuz Perşembe günü oynayacağı maça Bolu'da hazırlanan Malatya temsilcisi, kamptaki ikinci hazırlık maçında Rapid Bükreş'e 2-0 yenildi.


Evkur Yeni Malatyaspor maça kalede Abdulsamed, savunmada Robin, Mustafa, Chebake, Erkan, orta sahada Nuri, Donald, Ahmet, Bıfouma, Berk, forvette ise Jahovic 11'i ile çıktı.


Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın as kadroyla takımını sahaya çıkardığı mücadelenin ilk golü 18. dakikada Catalin Hlistei'den geldi. Mücadelenin ilk yarısı bu golle 1-0 Romanya ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.


Sarı-kırmızılılar ikinci yarıya Nuri- Murat Yıldırım, Rahman- Berk, Erkan -Bülent değişikliğiyle başladı.


Maç genelinde üstün bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılı takım gol noktalarında etkisiz kalınca bu iyi oyununu sonuca yansıtamadı.


Karşılaşmada dakikalar 80'i gösterirken Romanya ekibi Rapid Bükreş duran toptan Marian Draghiceanu ile bir gol daha buldu ve skoru 2-0'a taşıdı.


Kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka Rapid Bükreş'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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