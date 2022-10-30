Hediye ile başlayan merak koleksiyona dönüştü

Malatya'da yaşayan 33 yaşındaki Akın Bilal Akkoç'un hediye edilen bir duvar halısıyla başlayan halı merakı koleksiyona dönüştü. Genç koleksiyoncu, 16 yılda oluşturduğu 200'den fazla eski duvar halıların bulunduğu koleksiyona gözü gibi bakıyor.

Battalgazi ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Akın Bilal Akkoç'un bir arkadaşı tarafından hediye edilen halı ile başlayan duvar halısı merakı zamanla koleksiyona dönüştü. Genç koleksiyoncu, 16 yılda oluşturduğu 200'den fazla eski duvar halısının bulunduğu koleksiyona gözü gibi bakıyor. Evindeki bir odada muhafaza ettiği halıların büyük bir kısmını kırsal bölgelerde topladığını kaydeden Akkoç, koleksiyonunda özellikle yıpranmamış halılara yer verdiğini söyledi. Fiyat aralığı 300 TL ila 6 bin TL aralığında değişen halıların talebe göre sinema ve dizi çekimlerinde dekor olarakta değerlendirildiğini belirten Akkoç, ”Yaklaşık 16 yıldır duvar halıları biriktiriyorum. Bir arkadaşımın hediye ettiği halı ile başladı merakım. Evimin iki odasını halılara ayırdım. 200'ün üzerinde duvar halısı elimde mevcut” dedi.

1960 ila 70'li yıllara ait İtalyan menşeli halıların artık üretiminin yapılmadığını kaydeden Akkoç, “Halıların geneli İtalyan ve üretimi yapılmayan halılar. Özellikle sandıkta unutulmuş, zamanında kullanılmamış halılar. Artık köylerde de bulunmuyor. Halılara ilgi çok fazla” diye konuştu.