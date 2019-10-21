Hekimhan Belediyesi Girmanaspor sezonu açtı

Amatör Küme Büyükler Ligi Futbol takımlarından Hekimhan Belediyesi Girmanaspor 2019-2020. Futbol Sezonuna düzenlenen yemekli programla merhaba dedi.

Programa Hekimhan Belediyesi Başkan Vekili Hasan Avşar, spor taban birlikleri ve Hekimhan Belediyesi Girmanaspor takımının yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcuları katıldı. Burada açıklamada bulunan Hekimhan Belediyesi Başkan Vekili Hasan Avşar, “Belediye başkanımız Sayın Turan Karadağ'ın destekleriyle Amatörde her yıl gibi bu yılda şampiyonluğa oynayacağız inşallah. Kulübümüz her anlamda yeni sezona hazır. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza sonuna kadar güveniyoruz” dedi.

“Hekimhan'ımızın sporunu en iyi şekilde temsil edeceğiz”

Takımın teknik sorumlusu Ramazan Koçak İse, takım olarak birlik beraberlik içerisinde olduklarını kaydederek, “Başta Belediye Başkanımız Sayın Turan Karadağ ve değerli yöneticilerimizin destekleriyle Hekimhan'ımızın sporunu en iyi şekilde temsil edeceğiz. Takımımız özgüveni yüksek bir şekilde çalışmalarınıza yoğun bir tempoyla devam ediyor. Bu sezonda hedefimiz şampiyonluk” diye konuştu.