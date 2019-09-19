İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hekimhan Belediyesi yol çalışma alanındaki ağaçları taşıyor

Hekimhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İlhan Deniz bulvarındaki yol çalışma projesi kapsamında refüjlerde bulunan ağaçları sökerek yeni yerlerine taşıyor.

Kökleri ile birlikte yerlerinden sökülen ağaçlar, Hekimhan Belediyesi hizmet binasında farklı noktalarında yeni yerlerine dikiliyor.


Hekimhan için tek bir ağacın bile yok olmasına karşı olduklarını ifade eden Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, yapılan çalışmalarla onlarca ağacın korunarak yeni yerlerine taşındığını ve kesilmekten kurtarıldığını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.