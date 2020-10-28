İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hekimhan İlçe Milli Eğitim Müdürü görevine başladı

Cafer Dilek’in, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine atanmasının ardından Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü olarak görev yapan Pirvani Temelli, Hekimhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.

Cafer Dilek'in, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine atanmasının ardından Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü olarak görev yapan Pirvani Temelli, Hekimhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.


Yeni görevine başlayan Temelli, önceki İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek'e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Bizde aynı hizmetin daha iyisini yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Gece gündüz demeden bizlere emanet edilen gençlerimize daha iyi bir gelecek sunma gayesiyle ve dur durak bilmeden çalışacağız. Hedefimiz çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak olacaktır” dedi.


Temelli, "Hekimhan eğitim, öğretim ve sportif faaliyetleriyle hep ön sırada yer aldı, bundan sonra da olmaya devam edecek. Geleceğimiz olan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, derslerinde daha başarılı kılmak için aile gezilerine önem vereceğiz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.