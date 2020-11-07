Hekimhan Işıklı Mahallesi'nin 20 yıllık asfalt özlemi giderildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerdeki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 20 yıldır sıcak asfaltın yapılmadığı Hekimhan İlçesi Işıklı Mahallesi yolları sıcak asfalt ile kaplanırken rakımı yüksek olan mahalle içi bazı yollara ise kilit taşı döşendi.

Kırsalda hizmetin gitmediği tek bir mahalle bile bırakmadan çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Hekimhan İçesi Işıklı Mahallesinde de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Çolak, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Yol ve Altyapı Daire Başkanı Mehmet Mert, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Özer, AK Parti AK Parti Hekimhan Meclis Üyesi Kemal Deniz, AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan, MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundular. Yıllardır yapılmayan hizmetlerin iki yıl gibi kısa bir sürede yapıldığını belirten Işıklı mahalle muhtarı Abdulvahap Dönmez yaptığı teşekkür konuşmasında, “Sayın Selahattin Gürkan Başkanımızın döneminde mahallemize yapılan hizmetlerden bahsetmek istiyorum. İki yıl içerisinde, mahallemize 20 yıldır gelmeyen asfalt geldi ve yapıldı. Mahallemizin içerisi tamamen kilit taşı yapıldı. DAP'tan 1,5 Km'den kapalı sulama sistemli su getirdi. Sayın Selahattin Gürkan Başkanımıza şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum, sağ olsun var olsun. Ayrıca gece gündüz çalışan Daire Başkanımız Mehmet Mert ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi. Hizmetin vatandaşın ayağına geldiğini belirten AK Parti Hekimhan Meclis Üyesi Kemal Deniz ise yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyemizin gerçekten sahada her türlü işi yürüten, değerlendiren ve hizmeti getiren ekibiyle birlikte burada olmaktan gurur duyuyoruz. Hem mahallemizde muhtarımızla ve vatandaşımızla sohbet etmelerini sağladık. Hizmet vatandaşımızın ayağına geldiği gibi hizmetleri buralara getiren ve Büyükşehir Belediyemizin en üst kademesinde yer alan bürokratları ve seçilmiş insanları burada. Bizleri kırmayarak buraya kadar gelen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin kırsalda büyük hizmetler ürettiğini belirten AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan'da yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilimiz, Genel Sekreter Yardımcımız ve ekibi yollarımızı yerinde görmek için geldiler. Asfaltımızı yaptık. Gerçekten büyükşehir hizmet yapıyor. Yolların çalışması bitti ve arazi yollarımıza neler yapabiliriz buna bakıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.