Hekimhan ve Arguvan'da kar etkili oldu

Malatya'nın Hekimhan ve Arguvan ilçelerinde de yoğun kar etkili oldu.

Hekimhan'da Salı günü başlayan ve şiddetli rüzgarla etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkeziyle Malatya arasında bin 250 rakımlı Kızıl Yarma mevkiinde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Hekimhan ilçesinden Malatya yönüne araç geçişlerine öğlen sıralarında izin verilmemesi dolayısıyla yolcular ilçe otogarında bekletiliyor. Bu arada, Arguvan İlçesi'nde de kar yağışı devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Arguvan Belediyesi bağlı ekipler karlı küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen Arguvan güzel görüntüler oluştu. Yağışla hava sıcaklığının sıfırın altında olması nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.