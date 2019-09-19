Hekimhan'da, 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Hekimhan’da, 19 Eylül Gaziler Günü olması dolayısıyla tören düzenlendi.
Hekimhan'da, 19 Eylül Gaziler Günü olması dolayısıyla tören düzenlendi.
Programa, Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Turan Karadağ, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Yusuf Özen, gaziler, askerler, kamu kurumlarının amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir tarafından günün önlemini anlatan konuşmanın ardından ilçe şehitliği ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu.
Kaymakamlık tarafından verilen yemek ikramının ardından program sona erdi.