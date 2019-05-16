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Hekimhan'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

Hekimhan’da Aşağı Güzelyurt Ortaokulu Öğrencileri tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Hekimhan'da Aşağı Güzelyurt Ortaokulu Öğrencileri tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.


Gerçekleşen fuara, Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, Hekimhan İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Fatih Şeref, Aşağı Güzelyurt Okul müdürü Mahmut Karaca, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


Fuardaki stantları gezen Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir öğrencilerin son derece özgün fikirlerle oluşturdukları projelerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Öğrenciler kitabi bilgiler yada istatistiki araştırmalardan çok uygulamaya yönelik çalışmalarını görebilmek, hayretler içinde kalmamıza neden oldu. Onların bunları düşünmüş olması ve yapması nedeniyle de Türkiye'nin geleceğine yönelik umutlarımız artıyor. ‘Türkiye'de gençler nereye gidiyor' sorusunun cevabı da burada. Gençlerimiz artık fikirleriyle, düşünceleriyle bizleri şaşırtacak noktada. Beklediğimizin üzerinde aşama kaydediyorlar. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Bu fuarın düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve okul idarecilerine de şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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