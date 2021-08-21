Hekimhan'da aşı seferberliği

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinin azaltılması için Malatya'nın Hekimhan İlçesi'nde aşı seferberliği başlatıldı.

İlçede özellikle gençlerin aşılamada geri kalmasını önlemek için Kaymakamlık koordinesinde randevusuz şekilde Covid-19 aşısı yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 7-13 Ağustos tarihleri arasındaki ilçelerdeki haftalık rapora göre, 100 bin kişide 129,68 ile vaka sayısı fazla ilçeler arasında yer alan Hekimhan'da, aşılama yüzdesinin arttırılması için çaba gösteriliyor.

Kaymakam Muhammed Öztaş, ilçede kurulan aşı standını ziyaret ederek aşılama çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aşı olmak isteyen vatandaşların, Hekimhan Devlet Hastanesi, Merkez Aile Sağlığı Merkezi, Hasançelebi Aile Sağlığı Merkezi, Kurşunlu Aile Sağlığı Merkezi (Pazartesi ve Çarşamba) ve Ziraat Bankası yanındaki Aşı Merkezinde randevusuz bir şekilde aşılarını yaptırabilecekleri kaydedildi.