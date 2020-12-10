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Hekimhan'da bir mahalle karantinaya alındı

Malatya’nın Hekimhan İlçesinde bir mahalle, yeni tip korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Malatya'nın Hekimhan İlçesinde bir mahalle, yeni tip korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle karantinaya alındı.


Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “ Hekimhan İlçesi Köylüköyü Mahallesinde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 10 Aralık 2020 tarihi saat:17.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar karantina kararı alınmıştır” denildi.

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