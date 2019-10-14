İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hekimhan'da Bocce turnuvası yapıldı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, Bocce turnuvası yapıldığı belirtildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, Bocce turnuvası yapıldığı belirtildi.


Turnuvaya İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Öztürk, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mahmut Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Turnuvada 13' ü kız olmak üzere toplam 48 sporcu katıldı.


Sözü edilen turnuvada derece elde eden öğrencilere çeşitli hediyeler verildiği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.