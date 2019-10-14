Hekimhan'da Bocce turnuvası yapıldı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, Bocce turnuvası yapıldığı belirtildi.

Turnuvaya İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Öztürk, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mahmut Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Turnuvada 13' ü kız olmak üzere toplam 48 sporcu katıldı.

Sözü edilen turnuvada derece elde eden öğrencilere çeşitli hediyeler verildiği kaydedildi.